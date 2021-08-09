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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ
БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ ОКРЕП К КОРЗИНЕ ВАЛЮТ НА ТОРГАХ БВФБ ВО ВТОРНИК
14:10 10.08.2021
Во вторник, 10 августа, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю снизился на 0,0028 BYN (-0,11%) до 2,5138 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,5166 BYN). (Объём торгов: 67 243 600 500 BYN).
Курс евро упал на 0,0138 BYN (-0,47%) до 2,9475 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 2,9613 BYN). (Объём торгов: 13 982 900 BYN).
Российский рубль ослаб на 0,0095 BYN (-0,28%) до 3,4149 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,4244 BYN). (Объём торгов: 12 517 800 BYN).
Курс продажи доллара на 14:00 в белорусских банках колеблется между 2,515 и 2,55 рубля; евро между 2,95 и 3 рубля; 100 российских рублей между 3,418 и 3,55 рубля.
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