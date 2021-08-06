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09.08.2021

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


ДОЛЛАР США ПОДОРОЖАЛ НА ТОРГАХ БВФБ В ПОНЕДЕЛЬНИК


14:33 09.08.2021

В понедельник, 9 августа, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю вырос на 0,0026 BYN (+0,1%) до 2,5166 BYN за 1 доллар (на пятничных торгах – 2,514 BYN). (Объём торгов: 38 343 500 BYN).

Курс евро понизился на 0,0122 BYN (-0,41%) до 2,9613 BYN за 1 евро (на пятничных торгах – 2,9735 BYN). (Объём торгов: 9 890 810 BYN).

Российский рубль ослаб на 0,0143 BYN (-0,42%) до 3,4244 BYN за 100 российских рублей (на пятничных торгах – 3,4387 BYN). (Объём торгов: 21 420 800 BYN).

Курс продажи доллара на 14:15 в белорусских банках колеблется между 2,517 и 2,55 рубля; евро между 2,963 и 3,04 рубля; 100 российских рублей между 3,43 и 3,55 рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 07.08.2021
валюта курс
EUR 2.9735
USD 2.5140
RUB 3.4387
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 06.08.2021
валюта курс +/-
EUR 2.9735 -0.0151
USD 2.5140 -0.0108
RUB 3.4387 -0.0131
все курсы архив

Курсы в банках
на 09.08.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.9550 2.9630
USD 2.5120 2.5170
RUB 3.4100 3.4300
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Конвертация в банках
на 09.08.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1740 1.1800
EUR/RUB 86.3000 86.9000
USD/RUB 73.3000 73.8000
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