В понедельник, 9 августа, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю вырос на 0,0026 BYN (+0,1%) до 2,5166 BYN за 1 доллар (на пятничных торгах – 2,514 BYN). (Объём торгов: 38 343 500 BYN).

Курс евро понизился на 0,0122 BYN (-0,41%) до 2,9613 BYN за 1 евро (на пятничных торгах – 2,9735 BYN). (Объём торгов: 9 890 810 BYN).

Российский рубль ослаб на 0,0143 BYN (-0,42%) до 3,4244 BYN за 100 российских рублей (на пятничных торгах – 3,4387 BYN). (Объём торгов: 21 420 800 BYN).

Курс продажи доллара на 14:15 в белорусских банках колеблется между 2,517 и 2,55 рубля; евро между 2,963 и 3,04 рубля; 100 российских рублей между 3,43 и 3,55 рубля.