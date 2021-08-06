Министерство финансов информирует о ненадлежащем исполнении обязательств по облигациям, эмитированным обществом с дополнительной ответственностью «БАЙКАЛ» (сокращенное наименование – ОДО «БАЙКАЛ»).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минфина, ОДО «БАЙКАЛ» зарегистрировано Минским городским исполнительным комитетом в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 190369727. Место нахождения: 220004, г. Минск, ул. Немига, 12А, пом. 12, каб. 2. Единственным участником ОДО «БАЙКАЛ» является Карасев Владимир Олегович.

Депозитарием эмитента ОДО «БАЙКАЛ» является ООО «Финап24» (УНП 691834009). Лицензия на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам № 02200/6236-1246-1163 выдана Министерством финансов Республики Беларусь.

Выплата процентного дохода за шестой процентный период по облигациям первого выпуска, зарегистрированного в Государственном реестре ценных бумаг 26 ноября 2019 года за № 5-200-02-3882 со сроком обращения с 02.12.2019 по 02.12.2024, осуществлена несвоевременно.

Эмиссия облигаций первого выпуска осуществлялась при участии профессионального участника рынка ценных бумаг ООО «Ласерта» (УНП 101275094), действие лицензии которого прекращено Министерством финансов Республики Беларусь с 30.04.2021.

Настоящая информация раскрывается на основании статьи 65 Закона Республики Беларусь от 5 января 2015 года № 231-З «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон № 231-З) и влечет запрет на эмиссию ценных бумаг ОДО «БАЙКАЛ» и иными связанными с ним лицами в соответствии со статьей 15 Закона № 231-З.