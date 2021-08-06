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НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 7 АВГУСТА 2021 ГОДА

15:42 06.08.2021 Национальный банк Республики Беларусь установил с 7 августа 2021 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,5140 белорусского рубля, 1 евро – 2,9735 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,4387 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 9,3731 белорусского рубля.