В пятницу, 6 августа, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю ослаб на 0,0108 BYN (-0,43%) до 2,514 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,5248 BYN). (Объём торгов: 43 227 500 BYN).

Курс евро понизился на 0,0151 BYN (-0,51%) до 2,9735 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 2,9886 BYN). (Объём торгов: 12 911 000 BYN).

Российский рубль подешевел на 0,0131 BYN (-0,38%) до 3,4387 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,4518 BYN). (Объём торгов: 20 657 200BYN).

Курс продажи доллара на 14:15 в белорусских банках колеблется между 2,516 и 2,545 рубля; евро между 2,975 и 3,04 рубля; 100 российских рублей между 3,434 и 3,55 рубля.