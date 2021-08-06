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06.08.2021

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ УКРЕПИЛСЯ ПО ОТНОШЕНИЮ К КОРЗИНЕ ВАЛЮТ НА ТОРГАХ В ПЯТНИЦУ


14:29 06.08.2021

В пятницу, 6 августа, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю ослаб на 0,0108 BYN (-0,43%) до 2,514 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,5248 BYN). (Объём торгов: 43 227 500 BYN).

Курс евро понизился на 0,0151 BYN (-0,51%) до 2,9735 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 2,9886 BYN). (Объём торгов: 12 911 000 BYN).

Российский рубль подешевел на 0,0131 BYN (-0,38%) до 3,4387 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,4518 BYN). (Объём торгов: 20 657 200BYN).

Курс продажи доллара на 14:15 в белорусских банках колеблется между 2,516 и 2,545 рубля; евро между 2,975 и 3,04 рубля; 100 российских рублей между 3,434 и 3,55 рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 06.08.2021
валюта курс
EUR 2.9886
USD 2.5248
RUB 3.4518
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Итоги торгов на БВФБ
на 06.08.2021
валюта курс +/-
EUR 2.9735 -0.0151
USD 2.5140 -0.0108
RUB 3.4387 -0.0131
все курсы архив

Курсы в банках
на 06.08.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.9700 2.9750
USD 2.5100 2.5160
RUB 3.4250 2.4350
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Конвертация в банках
на 06.08.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1800 1.1840
EUR/RUB 86.3000 86.8000
USD/RUB 73.1000 73.5000
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