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05.08.2021

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


ДОЛЛАР США И ЕВРО ПРОДОЛЖИЛИ СВОЙ РОСТ НА ТОРГАХ БВФБ В ЧЕТВЕРГ


14:29 05.08.2021

В четверг, 5 августа, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю вырос на 0,009 BYN (+0,36%) до 2,5248 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,5158 BYN BYN). (Объём торгов: 18 534 500 BYN).

Курс евро также повысился на 0,0051 BYN (+0,17%) до 2,9886 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 2,9835 BYN). (Объём торгов: 18 711 900 BYN).

В свою очередь российский рубль опустился на 0,0023 BYN (-0,07%) до 3,4518 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,4541 BYN). (Объём торгов: 27 322 700 BYN).

Курс продажи доллара на 14:15 в белорусских банках колеблется между 2,527 и 2,55 рубля; евро между 2,99 и 3,04 рубля; 100 российских рублей между 3,453 и 3,55 рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 05.08.2021
валюта курс
EUR 2.9835
USD 2.5158
RUB 3.4541
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 04.08.2021
валюта курс +/-
EUR 2.9835 +0.0091
USD 2.5158 +0.012
RUB 3.4541 +0.0172
все курсы архив

Курсы в банках
на 05.08.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.9840 2.9900
USD 2.5230 2.5270
RUB 3.4400 3.4530
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Конвертация в банках
на 05.08.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1820 1.1860
EUR/RUB 86.5000 87.0000
USD/RUB 73.1000 73.5000
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