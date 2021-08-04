В четверг, 5 августа, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю вырос на 0,009 BYN (+0,36%) до 2,5248 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,5158 BYN BYN). (Объём торгов: 18 534 500 BYN).

Курс евро также повысился на 0,0051 BYN (+0,17%) до 2,9886 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 2,9835 BYN). (Объём торгов: 18 711 900 BYN).

В свою очередь российский рубль опустился на 0,0023 BYN (-0,07%) до 3,4518 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,4541 BYN). (Объём торгов: 27 322 700 BYN).

Курс продажи доллара на 14:15 в белорусских банках колеблется между 2,527 и 2,55 рубля; евро между 2,99 и 3,04 рубля; 100 российских рублей между 3,453 и 3,55 рубля.