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НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 5 АВГУСТА 2021 ГОДА

15:54 04.08.2021 Национальный банк Республики Беларусь установил с 5 августа 2021 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,5158 белорусского рубля, 1 евро – 2,9835 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,4541 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 9,3471 белорусского рубля.