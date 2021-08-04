В среду, 4 августа, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю вырос на 0,012 BYN (-0,48%) до 2,5158 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,5038 BYN). (Объём торгов: 20 357 500 BYN).

Курс евро повысился на 0,0091 BYN (+0,31%) до 2,9835 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 2,9744 BYN). (Объём торгов: 17 140 400 BYN).

Российский рубль подорожал сразу на 0,0172 BYN (+0,5%) до 3,4541 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,4369 BYN). (Объём торгов: 15 869 200 BYN).

Курс продажи доллара на 14:15 в белорусских банках колеблется между 2,519 и 2,555 рубля; евро между 2,985 и 3,04 рубля; 100 российских рублей между 3,45 и 3,55 рубля.