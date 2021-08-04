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04.08.2021

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ ПРОДОЛЖИЛ ДЕШЕВЕТЬ ПО ОТНОШЕНИЮ К ОСНОВНЫМ ВАЛЮТАМ НА ТОРГАХ БВФБ В СРЕДУ


15:03 04.08.2021

В среду, 4 августа, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю вырос на 0,012 BYN (-0,48%) до 2,5158 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,5038 BYN). (Объём торгов: 20 357 500 BYN).

Курс евро повысился на 0,0091 BYN (+0,31%) до 2,9835 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 2,9744 BYN). (Объём торгов: 17 140 400 BYN).

Российский рубль подорожал сразу на 0,0172 BYN (+0,5%) до 3,4541 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,4369 BYN). (Объём торгов: 15 869 200 BYN).

Курс продажи доллара на 14:15 в белорусских банках колеблется между 2,519 и 2,555 рубля; евро между 2,985 и 3,04 рубля; 100 российских рублей между 3,45 и 3,55 рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 04.08.2021
валюта курс
EUR 2.9744
USD 2.5038
RUB 3.4369
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 04.08.2021
валюта курс +/-
EUR 2.9835 +0.0091
USD 2.5158 +0.012
RUB 3.4541 +0.0172
все курсы архив

Курсы в банках
на 04.08.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.9810 2.9850
USD 2.5150 2.5180
RUB 3.4410 3.4500
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Конвертация в банках
на 04.08.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1840 1.1880
EUR/RUB 86.3000 86.8000
USD/RUB 72.8000 73.2000
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