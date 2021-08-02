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НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 4 АВГУСТА 2021 ГОДА

15:26 03.08.2021 Национальный банк Республики Беларусь установил с 4 августа 2021 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,5038 белорусского рубля, 1 евро – 2,9744 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,4369 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 9,3341 белорусского рубля.