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03.08.2021

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


КОРЗИНА ВАЛЮТ ОДОЛЕЛА БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ В ПЕРВЫЙ БИРЖЕВОЙ ДЕНЬ НЕДЕЛИ


14:51 03.08.2021

Во вторник, 3 августа, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю вырос на 0,007 BYN (+0,28%) до 2,5038 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,4968 BYN). (Объём торгов: 18 407 900 BYN).

Курс евро поднялся на 0,0079 BYN (+0,27%) до 2,9744 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 2,9665 BYN). (Объём торгов: 7 037 510 BYN).

Российский рубль также подорожал на 0,0172 BYN (+0,5%) до 3,4369 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,4197 BYN). (Объём торгов: 10 200 300 BYN).

Курс продажи доллара на 14:40 в белорусских банках колеблется между 2,506 и 2,545 рубля; евро между 3,02 и 3,04 рубля; 100 российских рублей между 3,439 и 3,5 рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 03.08.2021
валюта курс
EUR 2.9665
USD 2.4968
RUB 3.4197
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 02.08.2021
валюта курс +/-
EUR 2.9665 -0.0076
USD 2.4968 -0.0029
RUB 3.4197 +0.0004
все курсы архив

Курсы в банках
на 03.08.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.9720 2.9770
USD 2.5030 2.5050
RUB 3.4270 3.4390
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Конвертация в банках
на 03.08.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1850 1.1900
EUR/RUB 86.4100 87.0000
USD/RUB 72.8000 73.2000
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