Во вторник, 3 августа, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю вырос на 0,007 BYN (+0,28%) до 2,5038 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,4968 BYN). (Объём торгов: 18 407 900 BYN).

Курс евро поднялся на 0,0079 BYN (+0,27%) до 2,9744 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 2,9665 BYN). (Объём торгов: 7 037 510 BYN).

Российский рубль также подорожал на 0,0172 BYN (+0,5%) до 3,4369 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,4197 BYN). (Объём торгов: 10 200 300 BYN).

Курс продажи доллара на 14:40 в белорусских банках колеблется между 2,506 и 2,545 рубля; евро между 3,02 и 3,04 рубля; 100 российских рублей между 3,439 и 3,5 рубля.