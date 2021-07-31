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02.08.2021

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ ПРОДОЛЖАЕТ УКРЕПЛЯТЬСЯ ПО ОТНОШЕНИЮ К ДОЛЛАРУ США И ЕВРО НА ТОРГАХ БВФБ В ПОНЕДЕЛЬНИК


14:19 02.08.2021

В понедельник, 2 августа, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю снизился на 0,0029 BYN (-0,12%) до 2,4968 BYN за 1 доллар (на пятничных торгах – 2,4997 BYN). (Объём торгов: 69 349 600 BYN).

Курс евро упал на 0,0076 BYN (-0,26%) до 2,9665 BYN за 1 евро (на пятничных торгах – 2,9741 BYN). (Объём торгов: 23 227 400 BYN).

В свою очередь российский рубль незначительно восстановился на 0,0004 BYN (+0,01%) до 3,4197 BYN за 100 российских рублей (на пятничных торгах – 3,4193 BYN). (Объём торгов: 22 335 200 BYN).

Курс продажи доллара на 14:00 в белорусских банках колеблется между 2,5 и 2,54 рубля; евро между 2,969 и 3,02 рубля; 100 российских рублей между 3,42 и 3,5 рубля.
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с 31.07.2021
валюта курс
EUR 2.9741
USD 2.4997
RUB 3.4193
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Итоги торгов на БВФБ
на 02.08.2021
валюта курс +/-
EUR 2.9665 -0.0076
USD 2.4968 -0.0029
RUB 3.4197 +0.0004
все курсы архив

Курсы в банках
на 02.08.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.9670 2.9750
USD 2.4960 2.5020
RUB 3.4130 3.4300
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Конвертация в банках
на 02.08.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1860 1.1910
EUR/RUB 86.6000 87.1000
USD/RUB 72.9000 73.3000
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