В понедельник, 2 августа, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю снизился на 0,0029 BYN (-0,12%) до 2,4968 BYN за 1 доллар (на пятничных торгах – 2,4997 BYN). (Объём торгов: 69 349 600 BYN).

Курс евро упал на 0,0076 BYN (-0,26%) до 2,9665 BYN за 1 евро (на пятничных торгах – 2,9741 BYN). (Объём торгов: 23 227 400 BYN).

В свою очередь российский рубль незначительно восстановился на 0,0004 BYN (+0,01%) до 3,4197 BYN за 100 российских рублей (на пятничных торгах – 3,4193 BYN). (Объём торгов: 22 335 200 BYN).

Курс продажи доллара на 14:00 в белорусских банках колеблется между 2,5 и 2,54 рубля; евро между 2,969 и 3,02 рубля; 100 российских рублей между 3,42 и 3,5 рубля.