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30.07.2021

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 30 ИЮЛЯ УКРЕПИЛСЯ КО ВСЕЙ ОСНОВНОЙ КОРЗИНЕ ВАЛЮТ


14:42 30.07.2021

В пятницу, 30 июля, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю ослаб на 0,0108 BYN (-0,43%) до 2,4997 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,5105 BYN). Объем торгов составил 62 331 600 BYN.

Курс евро понизился на 0,0056 BYN (-0,19%) до 2,9741 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 2,9797 BYN). Объем торгов: 27 769 100 BYN.

Российский рубль подешевел на 0,013 BYN (-0,38%) до 3,4193 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,4323 BYN). Объем торгов составил 34 260 100 BYN.

Курс продажи доллара на 14:15 в белорусских банках колеблется между 2,498 и 2,545 рубля; евро между 2,973 и 3,04 рубля; 100 российских рублей между 3,419 и 3,5 рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 30.07.2021
валюта курс
EUR 2.9797
USD 2.5105
RUB 3.4323
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 30.07.2021
валюта курс +/-
EUR 2.9741 -0.0056
USD 2.4997 -0.0108
RUB 3.4193 -0.013
все курсы архив

Курсы в банках
на 30.07.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.9650 2.9730
USD 2.4920 2.4980
RUB 3.4100 3.4180
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Конвертация в банках
на 30.07.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1870 1.1930
EUR/RUB 86.8000 87.2000
USD/RUB 72.9000 73.0000
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