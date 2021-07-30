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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ
БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 30 ИЮЛЯ УКРЕПИЛСЯ КО ВСЕЙ ОСНОВНОЙ КОРЗИНЕ ВАЛЮТ
14:42 30.07.2021
В пятницу, 30 июля, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю ослаб на 0,0108 BYN (-0,43%) до 2,4997 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,5105 BYN). Объем торгов составил 62 331 600 BYN.
Курс евро понизился на 0,0056 BYN (-0,19%) до 2,9741 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 2,9797 BYN). Объем торгов: 27 769 100 BYN.
Российский рубль подешевел на 0,013 BYN (-0,38%) до 3,4193 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,4323 BYN). Объем торгов составил 34 260 100 BYN.
Курс продажи доллара на 14:15 в белорусских банках колеблется между 2,498 и 2,545 рубля; евро между 2,973 и 3,04 рубля; 100 российских рублей между 3,419 и 3,5 рубля.
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