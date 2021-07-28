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НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 30 ИЮЛЯ 2021 ГОДА

14:48 29.07.2021 Национальный банк Республики Беларусь установил с 30 июля 2021 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,5105 белорусского рубля, 1 евро – 2,9797 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,4323 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 9,3411 белорусского рубля.