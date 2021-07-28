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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ
БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 29 ИЮЛЯ УКРЕПИЛСЯ К ДОЛЛАРУ
14:07 29.07.2021
В четверг, 29 июля, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю ослаб на 0,0111 BYN (-0,44%) до 2,5105 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,5216 BYN). Объем торгов составил 28 842 600 BYN.
Курс евро укрепился на 0,0021 BYN (+0,07%) до 2,9797 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 2,9776 BYN). Объем торгов составил 12 038 000 BYN.
Российский рубль подорожал на 0,0056 BYN (+0,16%) до 3,4323 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,4267 BYN). Объем торгов составил:18 426 600 BYN.
Курс продажи доллара на 13:45 в белорусских банках колеблется между 2,51 и 2,545 рубля; евро между 2,98 и 3,04 рубля; 100 российских рублей между 3,43 и 3,5 рубля.
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