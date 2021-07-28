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29.07.2021

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 29 ИЮЛЯ УКРЕПИЛСЯ К ДОЛЛАРУ


14:07 29.07.2021

В четверг, 29 июля, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю ослаб на 0,0111 BYN (-0,44%) до 2,5105 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,5216 BYN). Объем торгов составил 28 842 600 BYN.

Курс евро укрепился на 0,0021 BYN (+0,07%) до 2,9797 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 2,9776 BYN). Объем торгов составил 12 038 000 BYN.

Российский рубль подорожал на 0,0056 BYN (+0,16%) до 3,4323 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,4267 BYN). Объем торгов составил:18 426 600 BYN.

Курс продажи доллара на 13:45 в белорусских банках колеблется между 2,51 и 2,545 рубля; евро между 2,98 и 3,04 рубля; 100 российских рублей между 3,43 и 3,5 рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 29.07.2021
валюта курс
EUR 2.9776
USD 2.5216
RUB 3.4267
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 28.07.2021
валюта курс +/-
EUR 2.9776 +0.0055
USD 2.5216 -0.0008
RUB 3.4267 +0.0105
все курсы архив

Курсы в банках
на 29.07.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.9730 2.9800
USD 2.5050 2.5100
RUB 3.4150 3.4300
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Конвертация в банках
на 29.07.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1850 1.1890
EUR/RUB 86.7000 87.2000
USD/RUB 73.2000 73.5000
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