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28.07.2021

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 28 ИЮЛЯ УКРЕПИЛСЯ К ДОЛЛАРУ


14:25 28.07.2021

В среду, 28 июля, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю вырос на 0,0008 BYN (-0,03%) до 2,5216 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,5224 BYN). Объем торгов составил 37 140 200 BYN.

Курс евро укрепился на 0,0055 BYN (+0,19%) до 2,9776 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 2,9721 BYN). Объем торгов составил 9 647 470 BYN

Российский рубль также стал дороже на 0,0105 BYN (+0,31%) до 3,4267 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,4162 BYN). Объем торгов составил 28 693 800 BYN.

Курс продажи доллара на 14:05 в белорусских банках колеблется между 2,52 и 2,56 рубля; евро между 2,977 и 3,02 рубля; 100 российских рублей между 3,427 и 3,5 рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 28.07.2021
валюта курс
EUR 2.9721
USD 2.5224
RUB 3.4162
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 28.07.2021
валюта курс +/-
EUR 2.9776 +0.0055
USD 2.5216 -0.0008
RUB 3.4267 +0.0105
все курсы архив

Курсы в банках
на 28.07.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.9720 2.9770
USD 2.5150 2.5200
RUB 3.4200 2.4270
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Конвертация в банках
на 28.07.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1800 1.1840
EUR/RUB 86.7500 87.2000
USD/RUB 73.5000 73.8000
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