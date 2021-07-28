В среду, 28 июля, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю вырос на 0,0008 BYN (-0,03%) до 2,5216 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,5224 BYN). Объем торгов составил 37 140 200 BYN.

Курс евро укрепился на 0,0055 BYN (+0,19%) до 2,9776 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 2,9721 BYN). Объем торгов составил 9 647 470 BYN

Российский рубль также стал дороже на 0,0105 BYN (+0,31%) до 3,4267 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,4162 BYN). Объем торгов составил 28 693 800 BYN.

Курс продажи доллара на 14:05 в белорусских банках колеблется между 2,52 и 2,56 рубля; евро между 2,977 и 3,02 рубля; 100 российских рублей между 3,427 и 3,5 рубля.