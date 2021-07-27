ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ В ЮАНЯХ ВПЕРВЫЕ ПРИНЯТЫ НА ХРАНЕНИЕ В ДЕПОЗИТАРНУЮ СИСТЕМУ БЕЛАРУСИ

18:00 27.07.2021 В депозитарную систему Беларуси впервые приняты на централизованное хранение два выпуска корпоративных облигаций, номинированных в китайских юанях. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Республиканском центральном депозитарии ценных бумаг, эмитентом облигаций является ООО «Интеллект-Лизинг». Номинальная стоимость облигации составляет 10 тыс. юаней, объем выпуска - 120 штук. Дата начала обращения облигаций – 15 июля 2021 года. Дата окончания обращения облигаций – 25 марта 2041 года.