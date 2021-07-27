|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|27.07.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ
КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ В ЮАНЯХ ВПЕРВЫЕ ПРИНЯТЫ НА ХРАНЕНИЕ В ДЕПОЗИТАРНУЮ СИСТЕМУ БЕЛАРУСИ
18:00 27.07.2021
В депозитарную систему Беларуси впервые приняты на централизованное хранение два выпуска корпоративных облигаций, номинированных в китайских юанях.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Республиканском центральном депозитарии ценных бумаг, эмитентом облигаций является ООО «Интеллект-Лизинг». Номинальная стоимость облигации составляет 10 тыс. юаней, объем выпуска - 120 штук.
Дата начала обращения облигаций – 15 июля 2021 года. Дата окончания обращения облигаций – 25 марта 2041 года.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 27.07.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 27.07.2021
Курсы в банках
на 27.07.2021
Конвертация в банках
на 27.07.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте