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НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 28 ИЮЛЯ 2021 ГОДА

14:33 27.07.2021 Национальный банк Республики Беларусь установил с 28 июля 2021 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,5224 белорусского рубля, 1 евро – 2,9721 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,4162 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 9,3800 белорусского рубля.