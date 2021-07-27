Во вторник, 27 июля, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю вырос на 0,0028 BYN (+0,11%) до 2,5224 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,5196 BYN). Объем торгов составил 55 015 300 BYN.

Курс евро также повысился на 0,0018 BYN (+0,06%) до 2,9721 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 2,9703 BYN). Объем торгов: 12 961 400 BYN.

Российский рубль подорожал на 0,0152 BYN (+0,45%) до 3,4162 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,401 BYN). Объем торгов составил 11 560 000 BYN.

Курс продажи доллара на 13:35 в белорусских банках колеблется между 2,523 и 2,56 рубля; евро между 2,973 и 3,02 рубля; 100 российских рублей между 3,417 и 3,5 рубля.