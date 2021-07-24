В понедельник, 26 июля, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю восстановился на 0,006 BYN (+0,24%) до 2,5196 BYN за 1 доллар (на пятничных торгах – 2,5136 BYN). Объем торгов составил 64 613 700 BYN).

Курс евро также вырос на 0,0106 BYN (+0,36%) до 2,9703 BYN за 1 евро (на пятничных торгах – 2,9597 BYN). Объем торгов составил 13 547 700 BYN.

В свою очередь российский рубль подешевел на 0,0086 BYN (-0,25%) до 3,401 BYN за 100 российских рублей (на пятничных торгах – 3,4096 BYN). Объем торгов составил 19 343 700 BYN.

Курс продажи доллара на 13:55 в белорусских банках колеблется между 2,524 и 2,55 рубля; евро между 2,975 и 3,02 рубля; 100 российских рублей между 3,405 и 3,48 рубля.