ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 24 ИЮЛЯ 2021 ГОДА

14:41 23.07.2021 Национальный банк Республики Беларусь установил с 24 июля 2021 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,5136 белорусского рубля, 1 евро – 2,9597 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,4096 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 9,2959 белорусского рубля.