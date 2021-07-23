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23.07.2021

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 23 ИЮЛЯ УКРЕПИЛСЯ КО ВСЕЙ ОСНОВНОЙ КОРЗИНЕ ВАЛЮТ


13:58 23.07.2021

В пятницу, 23 июля, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю ослабел на 0,0012 BYN (-0,05%) до 2,5136 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,5148 BYN). Объем торгов составил 80 088 200 BYN.

Курс евро снизился на 0,0065 BYN (-0,22%) до 2,9597 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 2,9662 BYN). Объем торгов составил 25 278 800 BYN.

В свою очередь российский рубль также продемонстрировал падение на 0,0024 BYN (-0,07%) до 3,4096 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,412 BYN). Объем торгов составил 34 630 600 BYN.

Курс продажи доллара на 13:35 в белорусских банках колеблется между 2,514 и 2,55 рубля; евро между 2,96 и 3,02 рубля; 100 российских рублей между 3,41 и 3,48 рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 23.07.2021
валюта курс
EUR 2.9662
USD 2.5148
RUB 3.4120
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 23.07.2021
валюта курс +/-
EUR 2.9597 -0.0065
USD 2.5136 -0.0012
RUB 3.4096 -0.0024
все курсы архив

Курсы в банках
на 23.07.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.9560 2.9600
USD 2.5100 2.5140
RUB 3.4020 3.4100
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Конвертация в банках
на 23.07.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1760 1.1800
EUR/RUB 86.6000 87.2000
USD/RUB 73.6000 74.0000
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