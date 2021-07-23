В пятницу, 23 июля, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю ослабел на 0,0012 BYN (-0,05%) до 2,5136 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,5148 BYN). Объем торгов составил 80 088 200 BYN.

Курс евро снизился на 0,0065 BYN (-0,22%) до 2,9597 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 2,9662 BYN). Объем торгов составил 25 278 800 BYN.

В свою очередь российский рубль также продемонстрировал падение на 0,0024 BYN (-0,07%) до 3,4096 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,412 BYN). Объем торгов составил 34 630 600 BYN.

Курс продажи доллара на 13:35 в белорусских банках колеблется между 2,514 и 2,55 рубля; евро между 2,96 и 3,02 рубля; 100 российских рублей между 3,41 и 3,48 рубля.