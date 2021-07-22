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НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 23 ИЮЛЯ 2021 ГОДА

15:43 22.07.2021 Национальный банк Республики Беларусь установил с 23 июля 2021 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,5148 белорусского рубля, 1 евро – 2,9662 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,4120 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 9,2503 белорусского рубля.