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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 22 ИЮЛЯ УКРЕПИЛСЯ К ДОЛЛАРУ И ЕВРО


14:10 22.07.2021

В четверг, 22 июля, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю существенно снизился на 0,0179 BYN (-0,71%) до 2,5148 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,5327 BYN). Объем торгов составил 157 630 000 BYN.

Курс евро ослабел на 0,0132 BYN (-0,44%) до 2,9662 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 2,9794 BYN). Объем торгов составил 45 442 200 BYN.

В свою очередь российский рубль подорожал на 0,0109 BYN (+0,32%) до 3,412 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,4011 BYN). Объем торгов составил 41 719 200 BYN.

Курс продажи доллара на 13:30 в белорусских банках колеблется между 2,516 и 2,55 рубля; евро между 2,97 и 3,02 рубля; 100 российских рублей между 3,413 и 3,48 рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 22.07.2021
валюта курс
EUR 2.9794
USD 2.5327
RUB 3.4011
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 22.07.2021
валюта курс +/-
EUR 2.9662 -0.0132
USD 2.5148 -0.0179
RUB 3.4120 +0.0109
все курсы архив

Курсы в банках
на 22.07.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.9650 2.9700
USD 2.5120 2.5160
RUB 3.4010 3.4130
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Конвертация в банках
на 22.07.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1790 1.1820
EUR/RUB 87.0000 87.4000
USD/RUB 73.7000 74.0000
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