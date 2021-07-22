В четверг, 22 июля, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю существенно снизился на 0,0179 BYN (-0,71%) до 2,5148 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,5327 BYN). Объем торгов составил 157 630 000 BYN.

Курс евро ослабел на 0,0132 BYN (-0,44%) до 2,9662 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 2,9794 BYN). Объем торгов составил 45 442 200 BYN.

В свою очередь российский рубль подорожал на 0,0109 BYN (+0,32%) до 3,412 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,4011 BYN). Объем торгов составил 41 719 200 BYN.

Курс продажи доллара на 13:30 в белорусских банках колеблется между 2,516 и 2,55 рубля; евро между 2,97 и 3,02 рубля; 100 российских рублей между 3,413 и 3,48 рубля.