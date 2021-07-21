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21.07.2021

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 21 ИЮЛЯ УКРЕПИЛСЯ КО ВСЕЙ КОРЗИНЕ ВАЛЮТ


14:13 21.07.2021

В среду, 21 июля, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю вновь снизился на 0,0021 BYN (-0,08%) до 2,5327 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,5348 BYN). Объем торгов: 64 984 100 BYN.

Курс евро упал на 0,0079 BYN (-0,26%) до 2,9794 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 2,9873 BYN). Объем торгов: 38 049 800 BYN.

Российский рубль подешевел на 0,0023 BYN (-0,07%) до 3,4011 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,4034 BYN). Объем торгов: 26 055 000 BYN.

Курс продажи доллара на 13:45 в белорусских банках колеблется между 2,533 и 2,57 рубля; евро между 2,984 и 3,04 рубля; 100 российских рублей между 3,405 и 3,48 рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 21.07.2021
валюта курс
EUR 2.9873
USD 2.5348
RUB 3.4034
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 21.07.2021
валюта курс +/-
EUR 2.9794 -0.0079
USD 2.5327 -0.0021
RUB 3.4011 -0.0023
все курсы архив

Курсы в банках
на 21.07.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.9810 2.9840
USD 2.5280 2.5330
RUB 3.3840 3.3950
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Конвертация в банках
на 21.07.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1760 1.1800
EUR/RUB 87.5000 87.9000
USD/RUB 74.3000 74.6000
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