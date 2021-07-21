В среду, 21 июля, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю вновь снизился на 0,0021 BYN (-0,08%) до 2,5327 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,5348 BYN). Объем торгов: 64 984 100 BYN.

Курс евро упал на 0,0079 BYN (-0,26%) до 2,9794 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 2,9873 BYN). Объем торгов: 38 049 800 BYN.

Российский рубль подешевел на 0,0023 BYN (-0,07%) до 3,4011 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах – 3,4034 BYN). Объем торгов: 26 055 000 BYN.

Курс продажи доллара на 13:45 в белорусских банках колеблется между 2,533 и 2,57 рубля; евро между 2,984 и 3,04 рубля; 100 российских рублей между 3,405 и 3,48 рубля.