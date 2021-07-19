Во вторник, 20 июля, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю отступил на 0,0011 BYN (-0,04%) до 2,5348 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,5359 BYN). Объем торгов составил 111 666 000 BYN.

Курс евро также снизился на 0,0002 BYN (-0,1%) до 2,9873 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 2,9875 BYN). Объем торгов составил 55 050 800 BYN.

Российский рубль ослабел на 0,0068 BYN (-0,2%) до 3,4034 BYN за 100 российских рублей. (на предыдущих торгах – 3,4102 BYN). Объем торгов составил 34 178 200 BYN.

Курс продажи доллара на 13:45 в белорусских банках колеблется между 2,536 и 2,57 рубля; евро между 2,99 и 3,04 рубля; 100 российских рублей между 3,404 и 3,48 рубля.