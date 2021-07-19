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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 20 ИЮЛЯ УКРЕПИЛСЯ КО ВСЕЙ ОСНОВНОЙ КОРЗИНЕ ВАЛЮТ


14:14 20.07.2021

Во вторник, 20 июля, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю отступил на 0,0011 BYN (-0,04%) до 2,5348 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,5359 BYN). Объем торгов составил 111 666 000 BYN.

Курс евро также снизился на 0,0002 BYN (-0,1%) до 2,9873 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 2,9875 BYN). Объем торгов составил 55 050 800 BYN.

Российский рубль ослабел на 0,0068 BYN (-0,2%) до 3,4034 BYN за 100 российских рублей. (на предыдущих торгах – 3,4102 BYN). Объем торгов составил 34 178 200 BYN.

Курс продажи доллара на 13:45 в белорусских банках колеблется между 2,536 и 2,57 рубля; евро между 2,99 и 3,04 рубля; 100 российских рублей между 3,404 и 3,48 рубля.
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валюта курс
EUR 2.9875
USD 2.5359
RUB 3.4102
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Итоги торгов на БВФБ
на 19.07.2021
валюта курс +/-
EUR 2.9875 -0.0044
USD 2.5359 +0.0021
RUB 3.4102 -0.0069
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Курсы в банках
на 20.07.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.9850 2.9900
USD 2.5310 2.5360
RUB 3.3930 3.4040
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Конвертация в банках
на 20.07.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1790 1.1820
EUR/RUB 87.8000 88.1500
USD/RUB 74.4000 74.5000
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