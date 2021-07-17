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НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 20 ИЮЛЯ 2021 ГОДА

15:21 19.07.2021 Национальный банк Республики Беларусь установил с 20 июля 2021 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,5359 белорусского рубля, 1 евро – 2,9875 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,4102 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 9,3107 белорусского рубля.