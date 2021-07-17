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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 19 ИЮЛЯ ПОДЕШЕВЕЛ К ДОЛЛАРУ


14:06 19.07.2021

В понедельник, 19 июля, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю восстановился на 0,0021 BYN (+0,08%) до 2,5359 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,5338 BYN). Объем торгов составил 139 390 000 BYN.

Курс евро вновь упал на 0,0044 BYN (-0,15%) до 2,9875 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 2,9919 BYN). Объем торгов составил 21 916 600 BYN.

Российский рубль подешевел на 0,0069 BYN (-0,2%) до 3,4102 BYN за 100 российских рублей. (на предыдущих торгах – 3,4171 BYN). Объем торгов составил 28 471 500 BYN.

Курс продажи доллара на 13:45 в белорусских банках колеблется между 2,539 и 2,57 рубля; евро между 2,991 и 3,04 рубля; 100 российских рублей между 3,408 и 3,48 рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 17.07.2021
валюта курс
EUR 2.9919
USD 2.5338
RUB 3.4171
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 19.07.2021
валюта курс +/-
EUR 2.9875 -0.0044
USD 2.5359 +0.0021
RUB 3.4102 -0.0069
все курсы архив

Курсы в банках
на 19.07.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.9860 2.9910
USD 2.5350 2.5400
RUB 3.3950 3.4080
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Конвертация в банках
на 19.07.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1770 1.1810
EUR/RUB 87.6500 88.0000
USD/RUB 74.3500 74.7000
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