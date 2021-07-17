В понедельник, 19 июля, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю восстановился на 0,0021 BYN (+0,08%) до 2,5359 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,5338 BYN). Объем торгов составил 139 390 000 BYN.

Курс евро вновь упал на 0,0044 BYN (-0,15%) до 2,9875 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 2,9919 BYN). Объем торгов составил 21 916 600 BYN.

Российский рубль подешевел на 0,0069 BYN (-0,2%) до 3,4102 BYN за 100 российских рублей. (на предыдущих торгах – 3,4171 BYN). Объем торгов составил 28 471 500 BYN.

Курс продажи доллара на 13:45 в белорусских банках колеблется между 2,539 и 2,57 рубля; евро между 2,991 и 3,04 рубля; 100 российских рублей между 3,408 и 3,48 рубля.