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НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 17 ИЮЛЯ 2021 ГОДА

15:41 16.07.2021 Национальный банк Республики Беларусь установил с 17 июля 2021 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,5338 белорусского рубля, 1 евро – 2,9919 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,4171 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 9,3074 белорусского рубля.