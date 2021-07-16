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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 16 ИЮЛЯ УКРЕПИЛСЯ КО ВСЕЙ ОСНОВНОЙ КОРЗИНЕ ВАЛЮТ


14:50 16.07.2021

В пятницу, 16 июля, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю снизился на 0,0104 BYN (-0,41%) до 2,5338 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,5442 BYN). Объем торгов составил 78 071 300 BYN.

Курс евро ослабел на 0,0193 BYN (-0,64%) до 2,9919 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 3,0112 BYN). Объем торгов составил 33 373 200 BYN.

Российский рубль подешевел на 0,0146 BYN (-0,43%) до 3,4171 BYN за 100 российских рублей. (на предыдущих торгах – 3,4317 BYN). Объем торгов составил: 15 272 800 BYN.

Курс продажи доллара на 13:15 в белорусских банках колеблется между 2,534 и 2,57 рубля; евро между 2,995 и 3,04 рубля; 100 российских рублей между 3,419 и 3,48 рубля.
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с 17.07.2021
валюта курс
EUR 2.9919
USD 2.5338
RUB 3.4171
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Итоги торгов на БВФБ
на 16.07.2021
валюта курс +/-
EUR 2.9919 -0.0193
USD 2.5338 -0.0104
RUB 3.4171 -0.0146
все курсы архив

Курсы в банках
на 16.07.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.9880 2.9940
USD 2.5300 2.5340
RUB 3.4050 3.4190
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Конвертация в банках
на 16.07.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1800 1.1840
EUR/RUB 87.5000 87.8500
USD/RUB 74.1000 74.4000
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