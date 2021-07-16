В пятницу, 16 июля, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю снизился на 0,0104 BYN (-0,41%) до 2,5338 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,5442 BYN). Объем торгов составил 78 071 300 BYN.

Курс евро ослабел на 0,0193 BYN (-0,64%) до 2,9919 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 3,0112 BYN). Объем торгов составил 33 373 200 BYN.

Российский рубль подешевел на 0,0146 BYN (-0,43%) до 3,4171 BYN за 100 российских рублей. (на предыдущих торгах – 3,4317 BYN). Объем торгов составил: 15 272 800 BYN.

Курс продажи доллара на 13:15 в белорусских банках колеблется между 2,534 и 2,57 рубля; евро между 2,995 и 3,04 рубля; 100 российских рублей между 3,419 и 3,48 рубля.