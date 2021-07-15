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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 16 ИЮЛЯ 2021 ГОДА


14:51 15.07.2021

Национальный банк Республики Беларусь установил с 16 июля 2021 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,5442 белорусского рубля, 1 евро – 3,0112 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,4317 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 9,3254 белорусского рубля.
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с 15.07.2021
валюта курс
EUR 3.0212
USD 2.5613
RUB 3.4578
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Итоги торгов на БВФБ
на 15.07.2021
валюта курс +/-
EUR 3.0112 -0.01
USD 2.5442 -0.0171
RUB 3.4317 -0.0261
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Курсы в банках
на 15.07.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0020 3.0100
USD 2.5350 2.5430
RUB 3.4200 3.4290
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Конвертация в банках
на 15.07.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1830 1.1860
EUR/RUB 87.7000 88.1000
USD/RUB 74.0000 74.4000
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