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НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 16 ИЮЛЯ 2021 ГОДА

14:51 15.07.2021 Национальный банк Республики Беларусь установил с 16 июля 2021 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,5442 белорусского рубля, 1 евро – 3,0112 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,4317 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 9,3254 белорусского рубля.