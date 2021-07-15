В четверг, 15 июля, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю снизился на 0,0171 BYN (-0,67%) до 2,5442 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,5613 BYN). Объем торгов составил 78 071 300 BYN.

Курс евро откатился на 0,01 BYN (-0,33%) до 3,0112 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 3,0212 BYN). Объем торгов: 33 373 200 BYN.

Российский рубль подешевел сразу на 0,0261 BYN (-0,75%) до 3,4317 BYN за 100 российских рублей. (на предыдущих торгах – 3,4578 BYN). Объем торгов составил 15 272 800 BYN.

Курс продажи доллара на 13:30 в белорусских банках колеблется между 2,543 и 2,595 рубля; евро между 3,012 и 3,07 рубля; 100 российских рублей между 3,429 и 3,5 рубля.