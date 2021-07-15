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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 15 ИЮЛЯ УКРЕПИЛСЯ КО ВСЕЙ ОСНОВНОЙ КОРЗИНЕ ВАЛЮТ


14:05 15.07.2021

В четверг, 15 июля, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю снизился на 0,0171 BYN (-0,67%) до 2,5442 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,5613 BYN). Объем торгов составил 78 071 300 BYN.

Курс евро откатился на 0,01 BYN (-0,33%) до 3,0112 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 3,0212 BYN). Объем торгов: 33 373 200 BYN.

Российский рубль подешевел сразу на 0,0261 BYN (-0,75%) до 3,4317 BYN за 100 российских рублей. (на предыдущих торгах – 3,4578 BYN). Объем торгов составил 15 272 800 BYN.

Курс продажи доллара на 13:30 в белорусских банках колеблется между 2,543 и 2,595 рубля; евро между 3,012 и 3,07 рубля; 100 российских рублей между 3,429 и 3,5 рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 15.07.2021
валюта курс
EUR 3.0212
USD 2.5613
RUB 3.4578
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 15.07.2021
валюта курс +/-
EUR 3.0112 -0.01
USD 2.5442 -0.0171
RUB 3.4317 -0.0261
все курсы архив

Курсы в банках
на 15.07.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0020 3.0100
USD 2.5350 2.5430
RUB 3.4200 3.4290
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Конвертация в банках
на 15.07.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1830 1.1860
EUR/RUB 87.7000 88.1000
USD/RUB 74.0000 74.4000
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