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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ
БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 15 ИЮЛЯ УКРЕПИЛСЯ КО ВСЕЙ ОСНОВНОЙ КОРЗИНЕ ВАЛЮТ
14:05 15.07.2021
В четверг, 15 июля, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю снизился на 0,0171 BYN (-0,67%) до 2,5442 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,5613 BYN). Объем торгов составил 78 071 300 BYN.
Курс евро откатился на 0,01 BYN (-0,33%) до 3,0112 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 3,0212 BYN). Объем торгов: 33 373 200 BYN.
Российский рубль подешевел сразу на 0,0261 BYN (-0,75%) до 3,4317 BYN за 100 российских рублей. (на предыдущих торгах – 3,4578 BYN). Объем торгов составил 15 272 800 BYN.
Курс продажи доллара на 13:30 в белорусских банках колеблется между 2,543 и 2,595 рубля; евро между 3,012 и 3,07 рубля; 100 российских рублей между 3,429 и 3,5 рубля.
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