В среду, 14 июля, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю продолжил снижение на 0,005 BYN (-0,19%) до 2,5613 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,5663 BYN). Объем торгов составил 21 479 400 BYN.

Курс евро упал на 0,021 BYN (-0,69%) до 3,0212 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 3,0422 BYN). Объем торгов составил 11 072 600 BYN.

Российский рубль подешевел на 0,0091 BYN (-0,26%) до 3,4578 BYN за 100 российских рублей. (на предыдущих торгах – 3,4669 BYN). Объем торгов составил 15 906 700 BYN.

Курс продажи доллара на 13:35 в белорусских банках колеблется между 2,562 и 2,61 рубля; евро между 3,022 и 3,07 рубля; 100 российских рублей между 3,456 и 3,5 рубля.