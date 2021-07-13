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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ
ПРАВИЛА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И РЕГИСТРАЦИИ ИНФОРМАЦИИ О СДЕЛКАХ НА НЕОРГАНИЗОВАННОМ РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ ВСТУПЯТ В СИЛУ В ДЕКАБРЕ - БВФБ
17:33 13.07.2021
Правлением ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» 8 июня 2021 года утверждены Правила представления и регистрации информации о сделках, совершенных на неорганизованном рынке ценных бумаг.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БВФБ, правила предусматривают ряд нововведений.
В частности, доработаны и актуализированы реквизиты заявки на регистрацию информации о внебиржевой сделке, предметом которой являются инвестиционные паи.
Реализовано право субъектов хозяйствования не использовать печать согласно подпункту 3.11 пункта 3 декрета от 23 ноября 2017 г. № 7 «О развитии предпринимательства».
Для регистрации уполномоченного лица участника системы установлено обязательное требование о получении статуса клиента Удостоверяющего центра и подключении к системе электронного документооборота биржи.
Кроме того, доработаны и актуализированы реквизиты регистрационной электронной формы, оформляемой на каждого субъекта внебиржевой сделки.
Помимо этого, уточнен порядок аннулирования информации о внебиржевой сделке и порядок внесения изменений в заявку на регистрацию в случаях выявления некорректного заполнения отдельных реквизитов заявки на регистрацию.
Определены способы и формы представления документов, необходимых для регистрации участника системы и его уполномоченного лица, а также актуализации ранее представленных на биржу документов.
Уточнен порядок приостановления (прекращения) допуска участника системы, филиала и (или) представительства участника системы, его уполномоченного лица к работе в «ИКС «Внебиржевой рынок».
Правила вступают в силу с 20 декабря 2021 года.
Ознакомиться с правилами можно на сайте БВФБ в разделе Правила/Внебиржевой рынок/Внебиржевые сделки.
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