Правлением ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» 8 июня 2021 года утверждены Правила представления и регистрации информации о сделках, совершенных на неорганизованном рынке ценных бумаг.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БВФБ, правила предусматривают ряд нововведений.

В частности, доработаны и актуализированы реквизиты заявки на регистрацию информации о внебиржевой сделке, предметом которой являются инвестиционные паи.

Реализовано право субъектов хозяйствования не использовать печать согласно подпункту 3.11 пункта 3 декрета от 23 ноября 2017 г. № 7 «О развитии предпринимательства».

Для регистрации уполномоченного лица участника системы установлено обязательное требование о получении статуса клиента Удостоверяющего центра и подключении к системе электронного документооборота биржи.

Кроме того, доработаны и актуализированы реквизиты регистрационной электронной формы, оформляемой на каждого субъекта внебиржевой сделки.

Помимо этого, уточнен порядок аннулирования информации о внебиржевой сделке и порядок внесения изменений в заявку на регистрацию в случаях выявления некорректного заполнения отдельных реквизитов заявки на регистрацию.

Определены способы и формы представления документов, необходимых для регистрации участника системы и его уполномоченного лица, а также актуализации ранее представленных на биржу документов.

Уточнен порядок приостановления (прекращения) допуска участника системы, филиала и (или) представительства участника системы, его уполномоченного лица к работе в «ИКС «Внебиржевой рынок».

Правила вступают в силу с 20 декабря 2021 года.

Ознакомиться с правилами можно на сайте БВФБ в разделе Правила/Внебиржевой рынок/Внебиржевые сделки.