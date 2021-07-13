ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
13.07.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


ПРАВИЛА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И РЕГИСТРАЦИИ ИНФОРМАЦИИ О СДЕЛКАХ НА НЕОРГАНИЗОВАННОМ РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ ВСТУПЯТ В СИЛУ В ДЕКАБРЕ - БВФБ


17:33 13.07.2021

Правлением ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» 8 июня 2021 года утверждены Правила представления и регистрации информации о сделках, совершенных на неорганизованном рынке ценных бумаг.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БВФБ, правила предусматривают ряд нововведений.

В частности, доработаны и актуализированы реквизиты заявки на регистрацию информации о внебиржевой сделке, предметом которой являются инвестиционные паи.

Реализовано право субъектов хозяйствования не использовать печать согласно подпункту 3.11 пункта 3 декрета от 23 ноября 2017 г. № 7 «О развитии предпринимательства».

Для регистрации уполномоченного лица участника системы установлено обязательное требование о получении статуса клиента Удостоверяющего центра и подключении к системе электронного документооборота биржи.

Кроме того, доработаны и актуализированы реквизиты регистрационной электронной формы, оформляемой на каждого субъекта внебиржевой сделки.

Помимо этого, уточнен порядок аннулирования информации о внебиржевой сделке и порядок внесения изменений в заявку на регистрацию в случаях выявления некорректного заполнения отдельных реквизитов заявки на регистрацию.

Определены способы и формы представления документов, необходимых для регистрации участника системы и его уполномоченного лица, а также актуализации ранее представленных на биржу документов.

Уточнен порядок приостановления (прекращения) допуска участника системы, филиала и (или) представительства участника системы, его уполномоченного лица к работе в «ИКС «Внебиржевой рынок».

Правила вступают в силу с 20 декабря 2021 года.

Ознакомиться с правилами можно на сайте БВФБ в разделе Правила/Внебиржевой рынок/Внебиржевые сделки.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 13.07.2021
валюта курс
EUR 3.0521
USD 2.5704
RUB 3.4456
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 13.07.2021
валюта курс +/-
EUR 3.0422 -0.0099
USD 2.5663 -0.0041
RUB 3.4669 +0.0213
все курсы архив

Курсы в банках
на 13.07.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0380 3.0420
USD 2.5630 2.5670
RUB 3.4580 3.4650
подробнее

Конвертация в банках
на 13.07.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1830 1.1880
EUR/RUB 87.6500 87.9500
USD/RUB 74.0000 74.2500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте