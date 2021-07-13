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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ
БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 13 ИЮЛЯ УКРЕПИЛСЯ К ДОЛЛАРУ И ЕВРО
14:04 13.07.2021
Во вторник, 13 июля, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю снизился на 0,0041 BYN (-0,16%) до 2,5663 BYN за 1 доллар. Объем торгов составил 46 601 900 BYN.
Курс евро также упал на 0,0099 BYN (-0, 32%) до 3,0422 BYN за 1 евро. Объем торгов составил 12 795 700 BYN.
Российский рубль подорожал на 0,0213 BYN (+0,62%) до 3,4669 BYN за 100 российских рублей. Объем торгов составил 20 441 700 BYN.
Курс продажи доллара на 13:35 в белорусских банках колеблется между 2,567 и 2,61 рубля; евро между 3,042 и 3,09 рубля; 100 российских рублей между 3,465 и 3,5 рубля.
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