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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 13 ИЮЛЯ УКРЕПИЛСЯ К ДОЛЛАРУ И ЕВРО


14:04 13.07.2021

Во вторник, 13 июля, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю снизился на 0,0041 BYN (-0,16%) до 2,5663 BYN за 1 доллар. Объем торгов составил 46 601 900 BYN.

Курс евро также упал на 0,0099 BYN (-0, 32%) до 3,0422 BYN за 1 евро. Объем торгов составил 12 795 700 BYN.

Российский рубль подорожал на 0,0213 BYN (+0,62%) до 3,4669 BYN за 100 российских рублей. Объем торгов составил 20 441 700 BYN.

Курс продажи доллара на 13:35 в белорусских банках колеблется между 2,567 и 2,61 рубля; евро между 3,042 и 3,09 рубля; 100 российских рублей между 3,465 и 3,5 рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 13.07.2021
валюта курс
EUR 3.0521
USD 2.5704
RUB 3.4456
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 13.07.2021
валюта курс +/-
EUR 3.0422 -0.0099
USD 2.5663 -0.0041
RUB 3.4669 +0.0213
все курсы архив

Курсы в банках
на 13.07.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0380 3.0420
USD 2.5630 2.5670
RUB 3.4580 3.4650
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Конвертация в банках
на 13.07.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1830 1.1880
EUR/RUB 87.6500 87.9500
USD/RUB 74.0000 74.2500
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