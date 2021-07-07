ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 9 ИЮЛЯ 2021 ГОДА

15:49 08.07.2021 Национальный банк Республики Беларусь установил с 9 июля 2021 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,5921 белорусского рубля, 1 евро – 3,0649 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,4504 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 9,4875 белорусского рубля.