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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ
МИНФИН РЕАЛИЗОВАЛ С НАЧАЛА ГОДА НА ВНУТРЕННЕМ РЫНКЕ ГДО НА BR137,0 МЛН И $747,7 МЛН
12:34 06.07.2021
Министерство финансов с 1 января по 30 июня 2021 г. на внутреннем финансовом рынке реализовало государственных долгосрочных облигаций (ГДО) Республики Беларусь на сумму Br137,0 млн и $747,7 млн.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минфине, в том числе именных облигаций реализовано на Br137,0 млн и $717,2 млн; облигаций на предъявителя – $30,5 млн.
При этом в торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» размещено государственных именных облигаций на сумму $26,3 млн.
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