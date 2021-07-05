ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

МИНФИН РЕАЛИЗОВАЛ С НАЧАЛА ГОДА НА ВНУТРЕННЕМ РЫНКЕ ГДО НА BR137,0 МЛН И $747,7 МЛН

12:34 06.07.2021 Министерство финансов с 1 января по 30 июня 2021 г. на внутреннем финансовом рынке реализовало государственных долгосрочных облигаций (ГДО) Республики Беларусь на сумму Br137,0 млн и $747,7 млн. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минфине, в том числе именных облигаций реализовано на Br137,0 млн и $717,2 млн; облигаций на предъявителя – $30,5 млн. При этом в торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» размещено государственных именных облигаций на сумму $26,3 млн.