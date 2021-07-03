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НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 6 ИЮЛЯ 2021 ГОДА

15:16 05.07.2021 Национальный банк Республики Беларусь установил с 6 июля 2021 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,5358 белорусского рубля, 1 евро – 3,0105 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,4608 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 9,2979 белорусского рубля.