ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 29 ИЮНЯ 2021 ГОДА

15:24 28.06.2021 Национальный банк Республики Беларусь установил с 29 июня 2021 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,5260 белорусского рубля, 1 евро – 3,0142 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,4995 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 9,2426 белорусского рубля.