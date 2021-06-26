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28.06.2021

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУСССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 28 ИЮНЯ ОСЛАБ ПО ОТНОШЕНИЮ К КОРЗИНЕ ВАЛЮТ


14:08 28.06.2021

В понедельник, 28 июня, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю снизился на 0,0035 BYN (-0,14%) до 2,526 BYN за 1 доллар (на пятничных торгах – 2,5295 BYN). Объем торгов составил 52 937 500 BYN.

Курс евро также упал на 0,0068 BYN (-0,23%) до 3,0142 BYN за 1 евро (на пятничных торгах – 3,021 BYN). Объем торгов составил 12 147 400 BYN.

Российский рубль ослабел на 0,0049 BYN (+0,14%) до 3,4995 BYN за 100 российских рублей (на пятничных торгах - 3,5044 BYN). Объем торгов составил 17 341 700 BYN.

Курс продажи доллара на 13:35 в белорусских банках колеблется между 2,526 и 2,58 рубля; евро между 3,018 и 3,06 рубля; 100 российских рублей между 3,499 и 3,57 рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 26.06.2021
валюта курс
EUR 3.0210
USD 2.5295
RUB 3.5044
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 28.06.2021
валюта курс +/-
EUR 3.0142 -0.0068
USD 2.5260 -0.0035
RUB 3.4995 -0.0049
все курсы архив

Курсы в банках
на 28.06.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0140 3.0180
USD 2.5230 2.5260
RUB 3.4910 3.4990
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Конвертация в банках
на 28.06.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1930 1.1960
EUR/RUB 86.1500 86.5000
USD/RUB 72.2900 72.4000
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