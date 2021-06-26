В понедельник, 28 июня, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю снизился на 0,0035 BYN (-0,14%) до 2,526 BYN за 1 доллар (на пятничных торгах – 2,5295 BYN). Объем торгов составил 52 937 500 BYN.

Курс евро также упал на 0,0068 BYN (-0,23%) до 3,0142 BYN за 1 евро (на пятничных торгах – 3,021 BYN). Объем торгов составил 12 147 400 BYN.

Российский рубль ослабел на 0,0049 BYN (+0,14%) до 3,4995 BYN за 100 российских рублей (на пятничных торгах - 3,5044 BYN). Объем торгов составил 17 341 700 BYN.

Курс продажи доллара на 13:35 в белорусских банках колеблется между 2,526 и 2,58 рубля; евро между 3,018 и 3,06 рубля; 100 российских рублей между 3,499 и 3,57 рубля.