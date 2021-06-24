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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 25 ИЮНЯ УКРЕПИЛСЯ К ДОЛЛАРУ И ЕВРО


13:58 25.06.2021

В пятницу, 25 июня, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю снизился на 0,004 BYN (-0,16%) до 2,5295 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,5335 BYN). Объем торгов составил 36 626 900 BYN.

Курс евро также упал на 0,0036 BYN (-0,12%) до 3,021 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 3,0246 BYN). Объем торгов составил 21 092 400 BYN.

В свою очередь российский рубль незначительно укрепился на 0,0011 BYN (+0,03%) до 3,5044 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 3,5033 BYN). Объем торгов составил 45 795 300 BYN.

Курс продажи доллара на 13:45 в белорусских банках колеблется между 2,529 и 2,58 рубля; евро между 3,023 и 3,06 рубля; 100 российских рублей между 3,505 и 3,57 рубля.
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USD 2.5335
RUB 3.5033
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Итоги торгов на БВФБ
на 24.06.2021
валюта курс +/-
EUR 3.0246 -0.0014
USD 2.5335 -0.0027
RUB 3.5033 +0.013
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Курсы в банках
на 25.06.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0180 3.0230
USD 2.5270 2.5290
RUB 3.4920 3.5050
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Конвертация в банках
на 25.06.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/EUR 86.1500 86.5500
EUR/USD 1.1930 1.1960
USD/RUB 72.1500 72.4000
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