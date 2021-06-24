В пятницу, 25 июня, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю снизился на 0,004 BYN (-0,16%) до 2,5295 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,5335 BYN). Объем торгов составил 36 626 900 BYN.

Курс евро также упал на 0,0036 BYN (-0,12%) до 3,021 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 3,0246 BYN). Объем торгов составил 21 092 400 BYN.

В свою очередь российский рубль незначительно укрепился на 0,0011 BYN (+0,03%) до 3,5044 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 3,5033 BYN). Объем торгов составил 45 795 300 BYN.

Курс продажи доллара на 13:45 в белорусских банках колеблется между 2,529 и 2,58 рубля; евро между 3,023 и 3,06 рубля; 100 российских рублей между 3,505 и 3,57 рубля.