В четверг, 24 июня, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю снизился на 0,0027 BYN (-0,11%) до 2,5335 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,5362 BYN). Объем торгов составил 34 737 100 BYN.

Курс евро также упал на 0,0014 BYN (-0,05%) до 3,0246 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 3,026 BYN). Объем торгов составил 20 673 200 BYN.

В то же время российский рубль укрепился на 0,013 BYN (+0,37%) до 3,5033 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 3,4903 BYN). Объем торгов составил 35 726 700 BYN.

Курс продажи доллара на 13:45 в белорусских банках колеблется между 2,535 и 2,58 рубля; евро между 3,027 и 3,06 рубля; 100 российских рублей между 3,504 и 3,57 рубля.