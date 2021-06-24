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24.06.2021

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 24 ИЮНЯ УКРЕПИЛСЯ К ДОЛЛАРУ И ЕВРО


13:58 24.06.2021

В четверг, 24 июня, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю снизился на 0,0027 BYN (-0,11%) до 2,5335 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,5362 BYN). Объем торгов составил 34 737 100 BYN.

Курс евро также упал на 0,0014 BYN (-0,05%) до 3,0246 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 3,026 BYN). Объем торгов составил 20 673 200 BYN.

В то же время российский рубль укрепился на 0,013 BYN (+0,37%) до 3,5033 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 3,4903 BYN). Объем торгов составил 35 726 700 BYN.

Курс продажи доллара на 13:45 в белорусских банках колеблется между 2,535 и 2,58 рубля; евро между 3,027 и 3,06 рубля; 100 российских рублей между 3,504 и 3,57 рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 24.06.2021
валюта курс
EUR 3.0260
USD 2.5362
RUB 3.4903
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 24.06.2021
валюта курс +/-
EUR 3.0246 -0.0014
USD 2.5335 -0.0027
RUB 3.5033 +0.013
все курсы архив

Курсы в банках
на 24.06.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0220 3.0270
USD 2.5310 2.5350
RUB 3.4920 3.5040
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Конвертация в банках
на 24.06.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1930 1.1970
EUR/RUB 86.3500 86.6000
USD/RUB 72.3000 72.6000
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