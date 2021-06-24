|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|24.06.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ
БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 24 ИЮНЯ УКРЕПИЛСЯ К ДОЛЛАРУ И ЕВРО
13:58 24.06.2021
В четверг, 24 июня, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю снизился на 0,0027 BYN (-0,11%) до 2,5335 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,5362 BYN). Объем торгов составил 34 737 100 BYN.
Курс евро также упал на 0,0014 BYN (-0,05%) до 3,0246 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 3,026 BYN). Объем торгов составил 20 673 200 BYN.
В то же время российский рубль укрепился на 0,013 BYN (+0,37%) до 3,5033 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 3,4903 BYN). Объем торгов составил 35 726 700 BYN.
Курс продажи доллара на 13:45 в белорусских банках колеблется между 2,535 и 2,58 рубля; евро между 3,027 и 3,06 рубля; 100 российских рублей между 3,504 и 3,57 рубля.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 24.06.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 24.06.2021
Курсы в банках
на 24.06.2021
Конвертация в банках
на 24.06.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте