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НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 24 ИЮНЯ 2021 ГОДА

15:35 23.06.2021 Национальный банк Республики Беларусь установил с 24 июня 2021 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,5362 белорусского рубля, 1 евро – 3,0260 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,4903 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 9,3006 белорусского рубля.