В среду, 23 июня, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю снизился на 0,0096 BYN (-0,02%) до 2,5362 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,5368 BYN). Объем торгов составил 55 948 600 BYN.

В свою очередь евро вырос на 0,0075 BYN (+0,25%) до 3,026 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 3,0185 BYN). Объем торгов составил 8 481 890 BYN.

Российский рубль также укрепился на 0,023 BYN (+0,66%) до 3,4903 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 3,4673 BYN). Объем торгов составил 27 187 300 BYN.

Курс продажи доллара на 13:50 в белорусских банках колеблется между 2,538 и 2,58 рубля; евро между 3,033 и 3,06 рубля; 100 российских рублей между 3,495 и 3,57 рубля.