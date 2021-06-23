|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|23.06.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ
БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 23 ИЮНЯ УКРЕПИЛСЯ К ДОЛЛАРУ
14:06 23.06.2021
В среду, 23 июня, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю снизился на 0,0096 BYN (-0,02%) до 2,5362 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,5368 BYN). Объем торгов составил 55 948 600 BYN.
В свою очередь евро вырос на 0,0075 BYN (+0,25%) до 3,026 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 3,0185 BYN). Объем торгов составил 8 481 890 BYN.
Российский рубль также укрепился на 0,023 BYN (+0,66%) до 3,4903 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 3,4673 BYN). Объем торгов составил 27 187 300 BYN.
Курс продажи доллара на 13:50 в белорусских банках колеблется между 2,538 и 2,58 рубля; евро между 3,033 и 3,06 рубля; 100 российских рублей между 3,495 и 3,57 рубля.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 23.06.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 23.06.2021
Курсы в банках
на 23.06.2021
Конвертация в банках
на 23.06.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте