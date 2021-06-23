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23.06.2021

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 23 ИЮНЯ УКРЕПИЛСЯ К ДОЛЛАРУ


14:06 23.06.2021

В среду, 23 июня, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю снизился на 0,0096 BYN (-0,02%) до 2,5362 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,5368 BYN). Объем торгов составил 55 948 600 BYN.

В свою очередь евро вырос на 0,0075 BYN (+0,25%) до 3,026 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 3,0185 BYN). Объем торгов составил 8 481 890 BYN.

Российский рубль также укрепился на 0,023 BYN (+0,66%) до 3,4903 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 3,4673 BYN). Объем торгов составил 27 187 300 BYN.

Курс продажи доллара на 13:50 в белорусских банках колеблется между 2,538 и 2,58 рубля; евро между 3,033 и 3,06 рубля; 100 российских рублей между 3,495 и 3,57 рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 23.06.2021
валюта курс
EUR 3.0185
USD 2.5368
RUB 3.4673
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 23.06.2021
валюта курс +/-
EUR 3.0260 +0.0075
USD 2.5362 -0.0006
RUB 3.4903 +0.023
все курсы архив

Курсы в банках
на 23.06.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0250 3.0330
USD 2.5350 2.5380
RUB 3.4850 3.4950
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Конвертация в банках
на 23.06.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1930 1.1970
EUR/RUB 86.7000 86.9500
USD/RUB 72.6000 72.8500
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