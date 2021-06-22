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22.06.2021

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 22 ИЮНЯ ПРОСЕЛ ПО ОТНОШЕНИЮ К ОСНОВНОЙ КОРЗИНЕ ВАЛЮТ


14:22 22.06.2021

Во вторник, 22 июня, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю вырос на 0,0048 BYN (+0,19%) до 2,5368 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,532 BYN). Объем торгов составил 50 657 200 BYN.

Евро также поднялся на 0,0117 BYN (+0,39%) до 3,0185 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 3,0068 BYN). Объем торгов составил 12 004 700 BYN.

Российский рубль подорожал на 0,0061 BYN (+0,18%) до 3,4673 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 3,4612 BYN). Объем торгов составил 27 223 000 BYN).

Курс продажи доллара на 14:00 в белорусских банках колеблется между 2,54 и 2,58 рубля; евро между 3,02 и 3,04 рубля; 100 российских рублей между 3,47 и 3,55 рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 22.06.2021
валюта курс
EUR 3.0068
USD 2.5320
RUB 3.4612
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 22.06.2021
валюта курс +/-
EUR 3.0185 +0.0117
USD 2.5368 +0.0048
RUB 3.4673 +0.0061
все курсы архив

Курсы в банках
на 22.06.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0210 3.0250
USD 2.5370 2.5430
RUB 3.4630 3.4740
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Конвертация в банках
на 22.06.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1880 1.1950
EUR/RUB 87.0000 87.5000
USD/RUB 73.1500 73.4000
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