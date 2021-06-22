Во вторник, 22 июня, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю вырос на 0,0048 BYN (+0,19%) до 2,5368 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,532 BYN). Объем торгов составил 50 657 200 BYN.

Евро также поднялся на 0,0117 BYN (+0,39%) до 3,0185 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 3,0068 BYN). Объем торгов составил 12 004 700 BYN.

Российский рубль подорожал на 0,0061 BYN (+0,18%) до 3,4673 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 3,4612 BYN). Объем торгов составил 27 223 000 BYN).

Курс продажи доллара на 14:00 в белорусских банках колеблется между 2,54 и 2,58 рубля; евро между 3,02 и 3,04 рубля; 100 российских рублей между 3,47 и 3,55 рубля.