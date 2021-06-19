ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 22 ИЮНЯ 2021 ГОДА

15:33 21.06.2021 Национальный банк Республики Беларусь установил с 22 июня 2021 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,5320 белорусского рубля, 1 евро – 3,0068 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,4612 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 9,2845 белорусского рубля.