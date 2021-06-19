В понедельник, 21 июня, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю восстановился на 0,0167 BYN (+0,66%) до 2,532 BYN за 1 доллар (на пятничных торгах – 2,5153 BYN). Объем торгов составил 43 691 400 BYN.

Евро также вырос на 0,0104 BYN (+0,35%) до 3,0068 BYN за 1 евро (на пятничных торгах – 2,9964 BYN). Объем торгов составил 37 455 100 BYN.

В свою очередь российский рубль опустился на 0,0238 BYN (-0,68%) до 3,4612 BYN за 100 российских рублей (на пятничных торгах - 3,485 BYN). Объем торгов составил 15 520 500 BYN.

Курс продажи доллара на 14:00 в белорусских банках колеблется между 2,532 и 2,58 рубля; евро между 3,012 и 3,04 рубля; 100 российских рублей между 3,463 и 3,55 рубля.