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НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 19 ИЮНЯ 2021 ГОДА

15:36 18.06.2021 Национальный банк Республики Беларусь установил с 19 июня 2021 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,5153 белорусского рубля, 1 евро – 2,9964 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,4850 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 9,2457 белорусского рубля.