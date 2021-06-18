В пятницу, 18 июня, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю опустился на 0,0054 BYN (-0,21%) до 2,5153 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,5207 BYN). Объем торгов составил 32 477 300 BYN.

Евро также подешевел на 0,0161 BYN (-0,53%) до 2,9964 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 3,0125 BYN). Объем торгов составил 22 577 500 BYN.

Российский рубль продолжил укрепление и вырос на 0,0094 BYN (+0,27%), составив 3,485 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 3,4756 BYN). Объем торгов составил 21 899 700 BYN.

Курс продажи доллара на 13:30 в белорусских банках колеблется между 2,516 и 2,56 рубля; евро между 3,003 и 3,04 рубля; 100 российских рублей между 3,484 и 3,55 рубля.