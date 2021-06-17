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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ
БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 17 ИЮНЯ ПОДЕШЕВЕЛ К ДОЛЛАРУ
13:57 17.06.2021
В четверг, 17 июня, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю вырос сразу на 0,0253 BYN (+1,01%) до 2,5207 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,4866 BYN). Объем торгов составил 32 940 600 BYN.
В свою очередь евро ослаб на 0,0137 BYN (-0,45%) до 3,0125 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 3,0262 BYN). Объем торгов составил 25 049 100 BYN.
Российский рубль подорожал на 0,0083 BYN (+0,24%) и составил 3,4756 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 3,4673 BYN). Объем торгов составил 23 918 700 BYN.
Курс продажи доллара на 13:45 в белорусских банках колеблется между 2,525 и 2,555 рубля; евро между 3,018 и 3,05 рубля; 100 российских рублей между 3,475 и 3,5 рубля.
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