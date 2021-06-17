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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 17 ИЮНЯ ПОДЕШЕВЕЛ К ДОЛЛАРУ


13:57 17.06.2021

В четверг, 17 июня, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю вырос сразу на 0,0253 BYN (+1,01%) до 2,5207 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,4866 BYN). Объем торгов составил 32 940 600 BYN.

В свою очередь евро ослаб на 0,0137 BYN (-0,45%) до 3,0125 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 3,0262 BYN). Объем торгов составил 25 049 100 BYN.

Российский рубль подорожал на 0,0083 BYN (+0,24%) и составил 3,4756 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 3,4673 BYN). Объем торгов составил 23 918 700 BYN.

Курс продажи доллара на 13:45 в белорусских банках колеблется между 2,525 и 2,555 рубля; евро между 3,018 и 3,05 рубля; 100 российских рублей между 3,475 и 3,5 рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 17.06.2021
валюта курс
EUR 3.0262
USD 2.4954
RUB 3.4673
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 17.06.2021
валюта курс +/-
EUR 3.0125 -0.0137
USD 2.5207 +0.0253
RUB 3.4756 +0.0083
все курсы архив

Курсы в банках
на 17.06.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0140 3.0180
USD 2.5210 2.5250
RUB 3.4670 3.4750
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Конвертация в банках
на 17.06.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1940 1.1990
EUR/RUB 86.6300 87.0000
USD/RUB 72.5000 72.8000
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