В среду, 16 июня, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю поднялся на 0,0088 BYN (+0,35%) до 2,4954 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,4866 BYN). Объем торгов составил 30 775 700 BYN.

Курс евро вырос на 0,0089 BYN (+0,29%) до 3,0262 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 3,0173 BYN). Объем торгов составил 20 884 100 BYN.

Российский рубль также укрепился на 0,0053 BYN (+0,15%) и составил 3,4673 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 3,462 BYN). Объем торгов составил 14 113 200 BYN.

Курс продажи доллара на 13:45 в белорусских банках колеблется между 2,498 и 2,52 рубля; евро между 3,028 и 3,05 рубля; 100 российских рублей между 3,47 и 3,5 рубля.